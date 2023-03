Fanali puntati sulla Coppa Milano-Sanremo and back

Si scaldano i motori per la XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano - Sanremo, in programma dal 23 al 26 marzo 2023. L’evento si riconferma protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica e preannuncia un’edizione ricca di novità imperdibili, logistiche e sportive.

La Coppa Milano Sanremo

La Coppa Milano Sanremo, da sempre un’occasione indimenticabile di intrattenimento dal fascino unico ed esclusivo per equipaggi italiani e stranieri, vede per questa XIV Rievocazione un importante incremento del numero di vetture partecipanti, confermando oltre il 30% di presenze in più rispetto all’edizione del 2022.

La manifestazione vedrà per la prima volta in assoluto la città di Milano come punto di partenza e di arrivo, trasformando così il percorso da lineare in circolare, una novità sostanziale sia dal punto di vista sportivo che logistico che porterà a quattro i giorni di competizione effettivi.

La Rievocazione Storica

“La Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è stata confermata come prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, che come ogni anno ha in programma manifestazioni ricche di fascino”, - afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. - “Il successo e il seguito delle ultime edizioni hanno convinto gli organizzatori ad allungare di un giorno la corsa più antica d’Italia e come Automobile Club Milano siamo orgogliosi di ospitare sia la sua partenza che il suo arrivo, offrendo ai milanesi la possibilità di ammirare le auto partecipanti che costituiscono un patrimonio incommensurabile di storia e cultura”.

La XIV Rievocazione Storica vanta partner illustri: Urban Up | Unipol, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo Unipol e Mercedes-Benz, in veste di partner istituzionale della manifestazione, attraverso il dealer ufficiale Merbag S.p.A. Riva Brand Experience, esclusivo partner del tradizionale contest di eleganza dinamico che si svolgerà durante la gara, sarà Joint Presenting Sponsor dell’edizione. Tra i supporter dell’evento, il Consorzio dell’Asti DOCG, official supplier della gara per il settore beverage, Marina di Loano S.p.A., che ospiterà una delle tappe più affascinanti del percorso, Wyler Vetta - Official Time Keeper, Nashi Argan e Milano Verticale | UNA Esperienze, location esclusiva della serata inaugurale.

Gli Official Supplier dell’edizione 2023 sono: ACI Global, Castrol, Milano Classiche, OLIO, Asti Vibes, Lycam, Wave Italy, Officina delle Essenze, Casinò di Sanremo, Banca Caraglio, Foulon, Esteticar, Classic Rental Car, Poltu Quatu Classic, Zero Time, Argo-Be Traced.

Un’inedita esposizione fotografica

Ad anticipare il blasonato evento, dal 7 al 12 marzo, si terrà un’inedita esposizione fotografica, corredata da alcune autovetture simbolo della gara automobilistica più antica d’Italia. La mostra si svolgerà all’interno di THE DAP – Dei Missaglia Art Park, parte del progetto INOLTRE di Urban Up | Unipol dedicato alla rigenerazione delle periferie milanesi di cui THE DAP è il più recente e importante tassello, sposando perfettamente l’importante programma di valorizzazione del territorio che la Coppa Milano-Sanremo porta avanti anno dopo anno.

Il programma

Numerose le novità previste, prima tra tutte il percorso che vedrà Milano come punto di partenza e arrivo e un incremento del percorso a oltre 900 chilometri, ovvero il 25% in più rispetto alla scorsa edizione. I “bolidi di ieri” attraverseranno paesaggi dal fascino intramontabile, alternando scorci ameni a scenari urbani attraverso i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria, durante i quali potranno sfidarsi in 113 prove speciali, rendendo così la gara ancora più coinvolgente ed accattivante dal punto di vista sportivo.

Giovedì 23 marzo gli equipaggi si ritroveranno presso l’Autodromo Nazionale di Monza, luogo di culto del motorsport, dove dopo le verifiche tecniche e sportive e gli emozionanti giri liberi in pista, inizierà la gara vera e propria con le prime prove cronometrate. I classic enthusiasts avranno infatti l’opportunità di cimentarsi in 2 prove speciali con 24 rilevamenti che si disputeranno sull’iconico tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate. La giornata si concluderà con l’opening ufficiale che si svolgerà nell’esclusivo distretto di Porta Nuova – Garibaldi – Corso Como.

I giorni successivi saranno caratterizzati da grandi novità: alle prime luci di venerdì 24 marzo gli equipaggi partiranno da Milano alla volta delle prime prove cronometrate, attraverseranno i paesi del Monferrato, per poi dirigersi in direzione Asti, dove dopo la sfilata nel centro storico, si concederanno un light lunch a cura del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti nella cornice unica di Palazzo Mazzetti.

Commenta il vicepresidente senior del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti, Stefano Ricagno: «È un grande onore essere official supplier di una così importante manifestazione che promuove lo stile e la storia dell’automobilismo italiano. Come le auto storiche che partecipano all’edizione 2023 della XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano - Sanremo, anche il Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti è una grande eccellenza del Made in Italy. Lo dimostra il crescente favore dei consumatori in Italia e nel mondo che si approcciano all’Asti Spumante e al Moscato d’Asti non solo con il piacere di scegliere le bollicine aromatiche che nascono dalle uve coltivate nei vigneti nel cuore di quei paesaggi vitivinicoli piemontesi che dal 2014, primi in Italia, sono Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, ma anche con la consapevolezza, da non dimenticare mai, di un consumo responsabile e moderato».

La competizione entrerà poi nel vivo, proseguendo nei territori delle Langhe, per poi affrontare il Colle d’Oggia e del Melogno; lungo il tragitto pomeridiano saranno circa 70 i rilevamenti per un totale di 6 prove cronometrate e 5 prove di media. La seconda giornata di gara terminerà a Sanremo, la celebre Città dei Fiori, con il tradizionale défilé che si snoderà lungo le vie del centro cittadino e la cena nella prestigiosa location del Casinò di Sanremo.

Sabato 25 marzo la competizione prevedrà 3 prove cronometrate con 26 rilevamenti e 4 prove di media; gli equipaggi ripartiranno da Sanremo affrontando nuovamente il Colle d’Oggia per poi passare nel borgo medievale di Zuccarello, fino ad arrivare sul mare per il light lunch presso la prestigiosa cornice dello Yacht Club di Marina di Loano. Nel pomeriggio, passando dal Colle del Melogno e da Pontinvrea si giungerà nel cuore di Genova, meta conclusiva della giornata, dove avrà luogo l’esclusivo gala dinner in una suggestiva location: l’Acquario di Genova.

Domenica 26 marzo sarà la giornata decisiva, che vedrà i bolidi di ieri - dopo un passaggio in piazza De' Ferrari in centro a Genova - affrontare la salita del Monte Fasce fino a Uscio, attraversare i territori del passo del Portello e di Mongiardino ligure, per arrivare poi a Pavia dove ci sarà un controllo orario che segnerà la fine della parte cronometrata della gara. In questa giornata sono previste 2 prove cronometrate e una di media, per un totale di circa 15 rilevamenti più una prova di media. La Coppa Milano Sanremo si sposterà poi a Milano, dove dopo uno scenografico arrivo nel cuore del centro storico, si terrà la cerimonia finale di premiazione presso la sede dell’AC Milano di Corso Venezia, che quest’anno festeggia i 120 anni di attività. Un traguardo importante che la Coppa Milano Sanremo è onorata di celebrare, condividendo con il rinomato club lo spirito e la cultura delle auto che hanno fatto la storia.

All’interno di questa quattordicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, la prestigiosa “Coppa delle Dame”, ideata per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo.

Tanti, dunque, gli elementi che contraddistinguono e che contribuiscono a rievocare il fascino intramontabile della Coppa Milano-Sanremo, che ha visto negli anni correre grandi campioni del volante e illustri personaggi del jet set internazionale, a testimonianza dell’esclusività e peculiarità della gara, che combina in un mix perfetto tradizione, competizione, eleganza e savoir faire.

L’evento blasonato è all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica del quale fanno parte anche la Coppa delle Alpi, la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari e la Targa Florio Classica.

La XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è promossa da Equipe Grand Prix, Automobile Club Milano, ACI Storico, ACI Sport, Milano Corse, Autodromo di Monza, Epoca Championship e patrocinata da: Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Piemonte, Comune di Milano, Comune di Monza, Comune di Asti, Comune di Sanremo, Comune di Genova, Comune di Loano, Comune di Sassello, Comune di Pavia.

Vetture ammesse

Saranno ammesse le vetture costruite dal 1906 al 1990, munite o di passaporto F.I.V.A, o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca. Riconfermata la possibilità di partecipare al “Rendez-Vous”, l’esclusivo Tributo riservato alle supercar moderne e alle più iconiche youngtimer costruite dal 1990 fino ai giorni nostri.