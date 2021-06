Feste di fine anno scolastico, le autorità invitano a non farle. L'appello alla vigilia del termine delle lezioni in Piemonte.

Feste di fine anno scolastico, l'invito delle autorità

La Città metropolitana di Torino, insieme a Prefettura, Regione Piemonte, Comune di Torino, Ufficio scolastico provinciale, Motorizzazione e Agenzia per la mobilità, interviene alla vigilia delle vacanze estive con un appello agli studenti e alle loro famiglie.

L’anno scolastico che si chiude in questi giorni infatti è stato contraddistinto dal covid, nemico invisibile che abbiamo purtroppo dovuto imparare a conoscere e a combattere, un nemico che ha portato sofferenza in tante famiglie e che ha modificato le abitudini di tutti, costringendoci a dolorosi sacrifici in nome della prevenzione.

Ora che grazie alla campagna vaccinale e alle misure anticontagio stiamo finalmente sconfiggendo la pandemia, la preoccupazione delle istituzioni che hanno dato vita negli ultimi mesi al Tavolo di coordinamento Scuola – Trasporti per assicurare il rientro in presenza degli studenti delle scuole in condizioni di sicurezza, è legata alle feste di fine anno scolastico, alle cene di classe, alle occasioni di convivialità per festeggiare la fine della scuola.

L’invito è quello di non abbassare la guardia e non perdere di vista l’obiettivo prioritario, la completa scomparsa del covid.

Evitare assembranti

Enti e istituzioni rivolgono un caloroso invito a tutti gli studenti e alle loro famiglie perché, pur nel comprensibile desiderio di festeggiare, si evitino accuratamente occasioni di assembramento e qualsiasi comportamento rischioso sotto il profilo della prevenzione sanitaria.