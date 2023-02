Fondazione Intercultura: 4 settimane in Irlanda con una borsa di studio. Un progetto ideato grazie alla collaborazione con A2A, attraverso la controllata GENCOGAS,

Fondazione Intercultura: 4 settimane in Irlanda con una borsa di studio

Grazie alla collaborazione con A2A, attraverso la controllata GENCOGAS, la Fondazione Intercultura rinnova il proprio contributo in favore degli studenti piemontesi per trascorrere 4 settimane in Irlanda la prossima estate grazie a una borsa di studio a totale copertura dell’intera quota di partecipazione riservata agli studenti meritevoli nati tra il 1 settembre 2005 e il 30 giugno 2008 residenti o iscritti in una scuola secondaria di II grado nei Comuni di Brandizzo, Brusasco, Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Chieri, Chivasso, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano, Mazzè, Moncucco Torinese, Montanaro, Pavarolo, Rivarolo Canavese, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo Torinese.

Come partecipare

La partecipazione alle selezioni si effettua iscrivendosi entro il 19 febbraio al bando di concorso accessibile e consultabile alla pagina www.intercultura.it/a2a-gencogas-spa/. Alla scadenza delle iscrizioni, la fase selettiva comprenderà una prova di idoneità online che si terrà il 21 febbraio 2023; sarà richiesta la compilazione di un fascicolo online, e la presentazione della dichiarazione ISEE 2022 ordinaria o ISEE 2022 minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi è obbligatoria. I risultati saranno comunicati entro fine marzo 2023. Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a borsedistudio@intercultura.it.

Un’importante opportunità formativa

Il progetto rappresenta un’importante opportunità formativa per il futuro di questi ragazzi. A loro, Fondazione Intercultura e A2A GENCOGAS offrono infatti uno speciale programma di approfondimento linguistico estivo con indirizzo STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths). Il progetto è nato per due motivi: aiutare e ispirare le nuove generazioni a intraprendere strade coraggiose e alternative, sia negli studi che nel lavoro; e rimuovere gli stereotipi culturali per mettere ragazze e ragazzi sullo stesso piano per quanto riguarda i percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche e, quindi, nelle carriere e nelle professioni STEM.

Il programma proposto si svolge in Irlanda, nella splendida cittadina di Athlone. Si tratta di una destinazione unica con questo tipo di indirizzo realizzabile nell’estate 2023. In particolare, si propone l’utilizzo della tecnologia nell'insegnamento della lingua inglese, attraverso progetti digitali, come la creazione di un proprio sito web. Inoltre, tra le attività extra-scolastiche disponibili sono compresi laboratori di scienze e di robotica.

Le partenze sono previste nel corso dell’estate 2023. L'esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate e viene seguita passo passo dalla presenza di un gruppo di volontari. Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.

Cos'è Intercultura ODV

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente in 158 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.