Fra sabato e domenica il cambio dell'ora: ricordate se le lancette vanno avanti o indietro?

Ora legale e ora solare

L’ora solare tornerà in vigore alle 3 del mattino nella notte fra sabato 30 ottobre 2021 e domenica 31 ottobre 2021 (bisognerà portare le lancette indietro di un’ora).

Chi ormai si regola con lo smartphone o comunque con un “device” non ha più bisogno di fare nulla (tutti gli strumenti tecnologici più moderni si aggiornano automaticamente), altrimenti… è bene ricordarsi!

L’ora legale 2021 (Italia) è tornata invece alle 2 del mattino nella notte fra sabato 27 marzo 2021 e domenica 28 marzo 2021.

Abolizione ora legale... archiviata per Covid

Da tempo l'Unione europea s'interroga sull'amletico dubbio: togliere oppure no l'ora legale.

La Commissione europea aveva stabilito, infatti, dvevano essere i singoli Paesi a decidere se mantenere in modo permanente l'ora legale oppure l'ora solare. Una delle due, insomma, fissa.

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione a marzo 2019, ma la direttiva non è ancora entrata in vigore: doveva essere approvata dal Consiglio, ma poi a causa del Covid è rimasto tutto in un cassetto... compreso naturalmente il limite del 1° aprile 2021 che gli Stati avevano per comunicare la loro decisione.

2021: i cambi di stagione (equinozi e solstizi)

Ecco invece le stagioni astronomiche:

Primavera 2021:

sabato 20 marzo alle 09:37

Estate 2021:

lunedì 21 giugno alle 03:32

Autunno 2021:

mercoledì 22 settembre alle 19:21

Inverno 2021:

martedì 21 dicembre alle 15:59

Se i solstizi sono fissi, gli equinozi possono subire anche decise variazioni, perché la Terra non gira attorno al Sole in un anno preciso e “spaccato” al minuto… anzi. Ci mette i famosi “365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 49 secondi” che… fanno inevitabilmente saltare i conti. Per farli tornare, quelle quasi 6 ore in più vengono periodicamente accorpate nel 29 febbraio “supplementare”, ma non basta: anche l’orario e il giorno degli equinozi, subiscono di anno in anno delle variazioni per questo motivo.