Green Pass, attivo un nuovo numero della Regione

Un nuovo canale interattivo della Regione Piemonte per fornire rapidamente informazioni sul Green pass: è il numero dedicato via whatsapp 334-6681342, attivato dall’assessorato regionale alla Sanità. Come riporta PrimaIlCanavese.it

Informazioni sul Green pass via Whatsapp

Attivo 24 ore al giorno, il nuovo numero consente di sapere come funziona il certificato verde, come ottenerlo e dove utilizzarlo, cosa fare in caso di mancata generazione (Green pass help) per ciascuna delle condizioni previste dalla normativa (vaccinazione, effettuazione del tampone molecolare o rapido e avvenuta guarigione da Covid). Soddisfatto l'assessore Luigi Icardi:

Come attivare il servizio

E’ sufficiente salvare il numero 334-6681342 sulla rubrica dello smartphone (nominandolo “Regione Piemonte”) e poi inviare un messaggio tramite whatsapp. Con l’invio del messaggio di iscrizione al numero il cittadino accetta di entrare nella lista dei contatti whatsapp della Regione Piemonte; accetta il trattamento dei dati che lo riguardano; accetta di non poter né chiamare, né inviare sms al di fuori del canale whatsapp.

Per disattivarlo è sufficiente cancellare dalla rubrica dello smartphone il numero di Regione Piemonte.