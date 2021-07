Green pass obbligatorio in bar e ristoranti al chiuso, discoteche chiuse

Dopo la Cabina di Regia e un passaggio con i presidenti delle Regioni, il Consiglio dei ministri si è riunito questo pomeriggio, giovedì 22 luglio 2021, per approvare un nuovo Decreto Covid destinato a introdurre nuove restrizioni da giovedì 5 agosto. Scontato anche lo stato d'emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Bar e ristoranti

Dal 5 agosto Green pass obbligatorio (ma anche con una sola dose di vaccino) per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Varrà sia per i clienti che per gli operatori.

Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Green pass: dove sarà obbligatorio

Green pass anche per accedere a stadi e concerti, musei, per assistere a spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi.

Confermata la chiusura delle discoteche

Ribadita l'intenzione di non riaprire le discoteche, neanche in zona bianca e nemmeno per chi possiede il Green Pass. Una decisione quest'ultima che ha ribaltato quanto affermato dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il quale si era dichiarato favorevole ad una loro riapertura con Certificazione Verde, anche per aumentare lo screening con tamponi all'ingresso.

Cambiano i parametri per i colori delle Regioni

Nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi sono stati definiti anche i nuovi parametri per stabilire i colori delle Regioni.

In particolare, il limite tra zona bianca e zona gialla verrà stabilito dalla percentuale di occupazione dei posti letto disponibili, criterio che si aggiunge al dato sull'incidenza dei positivi, ancora fisso a 50 casi ogni 100mila abitanti.