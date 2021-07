Green pass obbligatorio per poter accedere a bar e ristoranti al chiuso? La decisione la settimana prossima

L'aumento dei contagi per la variante Delta e il modello usato da Macron stanno facendo pensare l'esecutivo di Draghi.

Green pass obbligatorio?

Il Governo Draghi è al lavoro per cercare di trovare soluzioni sull'utilizzo del Green Pass e limitare la diffusione della variante Delta.

Come è noto i cugini d'Oltralpe dalla prossima settimana avranno restrizioni importanti e multe salate per chi non rispetta le regole. Una decisione, quella del Presidente Macron che sta creando scontri soprattutto nella capitale.

In Italia il modus operandi dovrebbe essere più "soft" ma mirato a evitare nuove chiusure o passaggi alla zona gialla.

Un nuovo Decreto già la prossima settimana

La cabina di regia che dovrebbe riunirsi martedì prossimo potrebbe prevedere l’obbligo della certificazione di vaccinazione, tampone negativo o guarigione per entrare in bar e ristoranti, con possibili sanzioni ai gestori - chiusura per 5 giorni - e multa agli avventori fino a 400 euro. (Ma su questi punti si sta ancora riflettendo e lo scontro politico è in pieno svolgimento).

Il certificato verde dovrebbe valere per teatri, cinema, musei, concerti e discoteche, queste ultime se e quando verranno aperte. Inoltre per piscine e palestre e per aumentare la capienza consentita di pubblico negli stadi. Infine per treni e aerei a lunga percorrenza - con un maggiore tempo di presenza a bordo -, ma non per metropolitane e autobus.