Il contatto è il 116117, numero unico europeo per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura.

Da stasera anche in Torino e provincia, cambia il numero della Guardia Medica / Continuità Assistenziale. Il nuovo numero telefonico è il 116117, numero unico europeo per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura.

Guardia Medica, adesso c'è un nuovo numero di telefono

Il numero è a chiamata rapida e non necessita di prefisso. Le chiamate possono essere effettuate da telefono fisso o mobile, non è limitato nel tempo ed è gratuito.

Bisogna prima chiamare il 116117

Da stasera non sarà più possibile recarsi in guardia medica senza prima aver contattato il 116117.

Il servizio è attivo:

Nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;

Il sabato e i giorni prefestivi fino alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo;

Nei giorni festivi;

Il servizio garantisce gratuitamente le prestazioni sanitarie non differibili.

A cosa serve

Il medico del servizio dopo essere stato allertato dal 116117: