Il festival letterario Raccontati anima le serate d’estate del Torino Outlet Village

Torino Outlet Village è una realtà caleidoscopica dedicata non soltanto allo shopping, ma anche a tante altre esperienze immersive e coinvolgenti, dal food ai viaggi, fino agli eventi culturali.

Dopo il fortunato evento di ottobre 2020, Torino Outlet Village torna a proporre ai suoi clienti un’esperienza tutta dedicata ai libri e agli incontri con i loro autori con la rassegna estiva “Raccontati”, in programma dal 18 al 27 giugno 2021.

La rassegna letteraria ospiterà ogni sera firme nuove o storiche del panorama editoriale nazionale, come Giancarlo Tartaglia, Direttore generale della Federazione nazionale della Stampa Italiana, che dialogherà con il pubblico sul suo ultimo libro, “Ritorna la libertà di stampa. Il Giornalismo italiano dal 1943 al 1947”. Antonio Caprarica, insider del mondo reale inglese, presenterà il suo ultimo libro sulla regina Elisabetta II, e condividerà con i lettori tante curiosità e piccoli segreti legati al favoloso mondo dei royals, in bilico fra oneri e onori.

Ci saranno anche fenomeni giovanissimi e seguiti da milioni di ragazzi sui social, come Luis Sal, youtuber di successo e autore di un podcast seguitissimo co-condotto con Fedez, che presenterà il suo divertente manuale “Il Luismo”, interagendo con i fan. Ci saranno anche Martina Socrate, super tiktoker, che condividerà con il pubblico come è nata la storia dietro al suo primo romanzo, “Andava tutto troppo bene”, e Valeria Vedovatti, giovanissima star dei social che presenta il suo secondo libro, ispirato dalla sua storia personale e toccante, intitolato “Per rinascere”.

Tante offerte

Il Torino Outlet Village si propone da sempre come un catalizzatore di talenti. Così come sono tante e diversificate le proposte shopping, per soddisfare un pubblico eterogeneo e sempre alla ricerca di capi cool senza perdere di vista il portafogli, altrettante sono le proposte di questo festival letterario. Dai nomi più conosciuti e amati, come Sandra Milo e Chiara Francini, brillanti attrici e scrittrici, a quelli emergenti, come Raissa e Momo, coppia social che si batte contro i pregiudizi etnici e culturali, la rassegna “Raccontati” ospita un mix eccellente di firme.

I talent e gli artisti saranno disponibili per interviste con la stampa, oltre che per scambiare quattro chiacchiere e scattarsi qualche selfie con i fan e firmacopie per tutti coloro che sono iscritti all’evento.

Come partecipare

Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione, che sarà effettuabile nello spazio culturale riservato alla rassegna “Raccontati”, situato nella piazza principale del Village e visitabile per prenotarsi da mercoledì 16 e giovedì 17 giugno dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lo spazio rimarrà aperto anche per tutto il corso della rassegna, dal 18 al 27 giugno, seguendo gli orari 11 – 13 e dalle 15 fino a fine evento serale.

Per qualsiasi informazione e prenotare il proprio posto è sempre possibile contattare l’Infopoint del Village al +39 011 19234780, o tramite e-mail, info@torinooutletvillage.com.

Inoltre, acquistando una copia di un libro durante una serata della rassegna letteraria “Raccontati”, i clienti riceveranno un buono con un -10% di sconto per fare shopping nei negozi del Village.

Il festival letterario “Raccontati” animerà le serate di giugno del Torino Outlet Village, che continua a confermarsi uno spazio poliedrico che ospita esperienze speciali per i suoi clienti.