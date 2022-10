Il paese resterà senza pediatra e geriatra

Il sindaco Massimo Rozzino aveva deciso di chiedere, proprio per andare incontro alla sua popolazione, quella nella fasce d’età più delicate e critiche, la disponibilità di pediatri e geriatri a visitare negli ambulatori medici di Torrazza Piemonte.

Pediatra e geriatra in paese?

Una richiesta formale che il sindaco aveva presentato alla direzione dell’Asl To4 anche a fronte della recente apertura dei due nuovi ambulatori medici sorti vicino alla Casa di Riposo don Guido Tronzano.

Era marzo quando il sindaco aveva presentato questa domanda all’azienda sanitaria e, a distanza di mesi è arrivata la risposta. Anche se non era quella che certamente Rozzino si aspettava. Anzi.

Il no dell'Asl

«L’Asl To4 ci ha risposto picche – tuona così Rozzino - Dunque sia per poter esser visitati da un pediatra che da un geriatra convenzionato con l’azienda sanitaria bisogna andare a Chivasso. Non c’è alcuna possibilità di poter ospitare qui le specialità richieste perché i medici sono già oberati. Questa è la situazione del Chivassese, dunque i residenti di Torrazza Piemonte continuano ad avere le stesse difficoltà degli altri Comuni».

Eppure Torrazza è un Comune in forte cresciuta, in poco tempo ha sfondato le 3 mila residenze, tanti sono i bambini così come gli anziani. Tanti sono i nuovi residenti. Ma nulla, i torrazzesi dovranno continuare a prendere l’auto e rivolgersi agli ambulatori medici di Chivasso per poter esser visitati e curati.