Il Piemonte dovrebbe essere classificato in zona bianca il prossimo venerdì 11 giugno 2021, cioè tre settimane dopo essere arrivato ad avere meno di 50 casi di Covid ogni 100mila abitanti.

Il Piemonte verso la zona bianca da venerdì 11 giugno

Le parole di Cirio

“Siamo nei numeri in zona bianca già da giovedì 27 maggio 2021, ma bisogna restarci per tre giovedì – ha puntualizzato il presidente Cirio -. Quindi potremo essere effettivamente in zona bianca dopo l’11 giugno dal giorno in cui diventerà operativa l’ordinanza del Ministro della Salute. Quando si partirà si partirà tutti insieme, senza distinzioni di provincia”.