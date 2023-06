Il Pnrr porterà la fibra in tutto il territorio

Verolengo dopo anni e anni di attesa, si prepara a navigare velocemente grazie alla fibra ottica. E proprio in questi giorni il consigliere Agostino Viano, che sin dalla sua prima esperienza amministrativa, ha seguito l’iter, annuncia che la fibra è arrivato in oltre 610 case e uffici di Verolengo.

Fibra, si viaggia veloce

«Sono da ora disponibili i servizi digitali innovativi sull’infrastruttura a banda ultralarga realizzata da Open Fiber nell’ambito del pianoBul di Infratel, in coordinamento con la Regione Piemonte. Sono stati terminati i lavori di posa della rete ultraveloce in fibra ottica a Verolengo che può beneficiare così di una infrastruttura che abilita velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. I lavori sono stati realizzati da Open Fiber. Sono oltre 610 le unità immobiliari raggiunte dalla infrastruttura di circa 8 chilometri che copre le frazioni di Arborea, Casabianca e Busignetto. Il piano ha previsto il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati, fattore che permetteranno di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini. Sono state raggiunte anche la scuola di via Thaon di Revel e l’ambulatorio medico a Casabianca, l’ex scuola di Busignetto, e così anche quella di Arborea (dove c’è anche l’ambulatorio). Si tratta di un importante intervento ai fini della digitalizzazione del nostro paese. A beneficiare di questa opportunità tecnologica, saranno famiglie, imprese e la stessa pubblica amministrazione». Raggiunto questo obiettivo, l’Amministrazione comunale continua a lavorare, per portare questo servizio anche nelle zone non ancora coperte e per migliorare i servizi nel capoluogo.

Lavori anche nelle zone grigie

«Grazie al Pnrr la nostra Nazione potrà sviluppare il progetto “Piano Italia 1 Giga”. - spiega ancora Viano - E proprio nei giorni scorsi ci è giunta la comunicazione che sarà realizzata la fibra ottica anche nelle zone grigie del nostro paese, vale dire Rolandini, Sbarro Valentino e Borgo Revel. Il progetto, come si legge nella comunicazione, deve esser realizzato entro il 2026. L’intervento in questione sarà effettuato da Tim-FiberCop. E proprio quest’ultima dovrà effettuare dei sopralluoghi al fine di progettare e realizzare l’infrastruttura. Si tratta di interventi che non avranno nessuna ricaduta onerosa sul Comune, tutto sarà a carico dell’operatore».

Insomma, tutta Verolengo si prepara a navigare alla velocità della luce.