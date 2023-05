Il Pnrr valorizza il patrimonio artistico

Quasi un comune piemontese su cinque ospita un sito di interesse storico che sarà rigenerato con i fondi del Pnrr: in meno di un anno finanziati più di 400 progetti culturali per un valore di quasi 130 milioni di euro.

La Regione Piemonte è fiera di annunciare i 25 progetti approvati per il territorio del Vercellese per oltre 3 milioni di euro e un valore economico di 3,7 milioni di euro.

Ma quali sono le realtà del nostro territorio che saranno finanziate?

Partiamo da Crescentino dove, precisamente in frazione San Grisante, verrà valorizzato e restaurato il santuario della Vergine delle Grazie.

Poco distante, nella vicina Fontanetto Po, l’intervento che verrà effettuato interesserà il mulino San Giovanni. Qui si effettuerà il rifacimento delle coperture del mulino vecchio.

Due interventi in località Trompone di Moncrivello. Il primo è rivolto al restauro e risanamento conservativo della facciata principale dell’ex convento del Trompone. Il secondo nel restauro e risanamento conservativo della facciata, della controfacciata e della cantoria lignea del Santuario del Trompone.

I commenti

«Siamo ovviamente soddisfatti che un così bel luogo , importante per tutto il territorio, possa essere restaurato e valorizzato. Complimenti alla Parrocchia di San Grisante per il risultato ottenuto» spiega il sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero. A lui si unisce l’assessore Antonella Dassano: «Sono soddisfatta che i fondi Pnrr siano stati destinati anche per la valorizzazione ed il restauro di un monumento sito nel nostro Comune. Mi riferisco al Santuario della Madonna delle Grazie oggi meglio conosciuto come Madonnina, presente accanto al cimitero della frazione di San Grisante, tenuto in grande considerazione dagli abitanti del luogo. Ogni anno a settembre ricorre la festa religiosa di questa chiesa, questo evento vede la partecipazione di numerosi fedeli anche provenienti da paesi limitrofi. La destinazione di fondi e di contributi per il recupero del patrimonio culturale rappresenta un'ottima scelta per conservare il passato e rilanciare nelle nostre zone un turismo intelligente».

Anche il sindaco di Fontanetto Po, Riccardo Vallino ne è contento: «A me fa molto piacere perché potranno sistemare il vecchio Mulino medievale».

Luca Lisco, vicesindaco di Moncrivello, commenta: «Un grandissimo successo della Comunità dei Silenziosi Operai della Croce che da anni operano a sostegno delle Ns comunità. Questi recuperi del patrimonio storico e artistico contribuiranno sicuramente allo sviluppo socio economico del nostro territorio oltre a mantenere e accrescere la nostra fede».