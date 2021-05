Il presidente Cirio: “Accogliamo noi le dosi di Astrazeneca rifiutate dalle altre regioni”

Come procedono le vaccinazioni anti Covid in Piemonte. Ecco tutti i dati aggiornati a ieri, sabato 8 maggio 2021. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio si dice disposto, per non “perdere il ritmo” ad accogliere le dosi di Astrazeneca che in alcune regioni vengono rifiutate dai cittadini e giacciono inutilizzate. Come riporta PrimaTorino.it

Cirio: disposti a prendere le dosi di Astrazeneca rifiutate da altre regioni

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio, in virtù del problema emerso nei giorni scorsi circa la carenza di dosi Astrazeneca, si dice pronto a ritirare le dosi del vaccino anglo-svedese che in molte regioni giacciono in frigo perché rifiutate dai cittadini.