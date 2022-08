In Piemonte arrivano oltre 400 nuovi Carabinieri. Il Presidente Alberto Cirio: "Segnale importante ed un’ottima notizia per cui ringrazio il generale Di Stasio".

In Piemonte arrivano oltre 400 nuovi Carabinieri. E ne è molto fiero il Presidente della Regione che spiega:

Chiunque viva il territorio, vale per chi lo amministra ma anche per chi lo abita, sa quanto sia importante la presenza dei Carabinieri per la sicurezza di una comunità, che rappresenta uno dei diritti fondamentali da garantire a ogni cittadino. I Carabinieri sono un punto di riferimento costante e uno dei presidi di legalità più vicini a ogni persona. Per questo poter contare su oltre 400 forze in più per il Piemonte è un segnale importante ed un’ottima notizia per cui ringrazio il generale Di Stasio. A tutte le donne e gli uomini che prenderanno servizio nella nostra regione desidero rivolgere il benvenuto e l’abbraccio dei cittadini piemontesi.