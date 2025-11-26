La CGIL Torino, insieme alla Funzione Pubblica e allo SPI, ha scelto di organizzare un’assemblea

Il diritto costituzionale alla salute è al centro di una dura riflessione promossa da CGIL Torino, insieme a Funzione Pubblica (FP) e SPI, che hanno convocato un’assemblea pubblica a Settimo Torinese per discutere le gravi problematiche che affliggono l’ASL TO4.

L’incontro, dal titolo provocatorio “Ospedale di Settimo: che succede e quale futuro? – L’Asl TO4 è la peggiore del Piemonte?”, nasce in risposta alle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ente sanitario, minando la fiducia dei cittadini nel sistema di cura.

Incontro pubblico: Ospedale di Settimo: che succede e quale futuro? L’Asl TO4 è la peggiore del Piemonte?

La tavola rotonda affronterà i nodi irrisolti emersi dall’inchiesta della Procura di Ivrea sull’ASL TO4, focalizzandosi sulle ipotesi di concorsi truccati e sulla presunta mala gestione all’interno dell’Ospedale di Settimo Torinese. L’obiettivo è analizzare non solo le responsabilità interne, ma anche i meccanismi legislativi che consentono tali dinamiche poco trasparenti. Si svolgerà lunedì 1 dicembre alle 14.30 presso il Cinema Petrarca di Settimo Torinese.

Oltre alle questioni di gestione, l’assemblea si concentrerà su:

Qualità dei Servizi: Il cattivo funzionamento dei servizi sanitari essenziali.

Fondi PNRR: Le evidenti difficoltà nel rispettare i tempi di consegna delle cruciali Case e Ospedali di Comunità, strutture finanziate con fondi europei per il rilancio della sanità territoriale.

Obiettivo Proposte Concrete per la Sanità Pubblica

L’assemblea, a cui sono invitati sindache e sindaci del territorio, è aperta a tutta la cittadinanza e si pone l’obiettivo non solo di denunciare le criticità, ma soprattutto di avanzare proposte concrete per garantire che il diritto alla salute sia pienamente tutelato.

Il dibattito sarà moderato da Elena Palumbo (Segretaria CGIL Torino) e vedrà gli interventi di Massimo Esposto (Segretario Generale Funzione Pubblica Torino) e Lucia Centillo (Segretaria SPI Torino). Le conclusioni saranno affidate a Federico Bellono, Segretario Generale CGIL Torino.

L’iniziativa si configura come un appuntamento cruciale per la comunità, determinata a chiedere chiarezza e miglioramenti tangibili per il futuro della sanità a Settimo Torinese.