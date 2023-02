Just the woman I am, Torino Outlet Village sostiene la lotta al cancro

Torino Outlet Village, il più recente tra i progetti di Arcus Real Estate, riconosciuto come una delle principali “shopping tourism destination” del nord Italia e protagonista della scena culturale della regione, si impegna costantemente nel supporto delle realtà locali, sostenendo progetti solidali. Fra i più recenti ha dimostrato la sua vicinanza al mondo della prevenzione appoggiando, anche quest’anno, Just The Woman I Am, l’evento inclusivo volto alla raccolta di fondi per la ricerca universitaria sul cancro.

Torino Outlet Village sostiene la ricerca sul cancro

La corsa-camminata di 5km, che si svolge ogni anno dal 2014, torna domenica 5 marzo per la sua decima edizione. La camminata, con partenza prevista da piazza Castello domenica 5 marzo alle 16.00, in presenza a Torino (per singoli o gruppi) o in Modalità Virtual, scegliendo il luogo e il percorso di 5 km che si preferisce, animerà le strade della città impegnandosi a promuovere uno stile di vita corretto sostenendo anche inclusione e parità di genere.

Just the woman I am

Iscriversi all’evento è molto semplice, basterà infatti recarsi allo spazio dedicato presso il Torino Outlet Village sotto la Stele. Nei weekend dell’11-12, 18-19 e 25-26 febbraio, dalle ore 11 alle ore 18, sarà possibile registrarsi a Just The Woman I Am 2023 e ritirare la propria bag con pettorina, gadget e la brochure dei partner direttamente all’Outlet.

Torino Outlet Village, dal 3 al 5 marzo, accoglierà inoltre i partecipanti e curiosi presso il suo stand al Villaggio della Prevenzione e del Benessere allestito nella suggestiva cornice della Piazza San Carlo di Torino.

Player da sempre impegnato nella creazione di sinergie a sostegno del territorio che lo ospita, ha dimostrato negli anni il proprio interesse nel promuovere la cultura. Grazie al dialogo con il territorio, al rapporto di fiducia instaurato con i suoi clienti, e l’accoglienza mostrata di fronte alle proposte delle realtà istituzionali e culturali della regione, nel tempo si è reso protagonista di eventi di respiro internazionale che hanno dato visibilità al prestigioso patrimonio della città di Torino, come gli ATP Finals di cui l’Outlet Village è sponsor fino al 2025.