La città avrà un nuovo comandante di Polizia. Il sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero illustra i prossimi passi.

Riqualificazione degli uffici

Legge sempre con piacere le osservazioni di Salvatore Sellaro il sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero.

«Noto però che queste giungono sempre e solo nei dodici mesi prima dell’appuntamento elettorale. - spiega Ferrero - Così è stato nel 2018 e così è ora. Ben inteso è nel suo pieno diritto farlo, verificare e controllare l’attività amministrativa è un diritto e dovere di ogni cittadino. Mi permetto solo di osservare la modalità pretestuosa con cui ciò avviene. Se avesse seguito le attività del Comune in modo continuativo in questi anni saprebbe che questa Amministrazione ha dovuto far fronte ad un elevatissimo turn over di personale».

Ferrero entra così nel merito della situazione legata all’organico comunale: «Al mio insediamento dei 23 dipendenti in servizio, ad oggi, 7 sono andati in pensione, 2 si sono dimessi e 2 si sono trasferiti presso altre Amministrazioni. In totale sono 11 persone, la metà del personale municipale. Se dovessimo comparare questa situazione con i quindici anni precedenti credo che non ritroveremmo una simile mobilità del personale. Per far fronte a tutto ciò sono stati organizzati tre concorsi - erano almeno dieci anni che il Comune non effettuava un concorso - , fatte diverse procedure di mobilità da altre amministrazioni oppure ancora assumendo attraverso graduatorie attive di altri Comuni. Quindi non si può proprio dire che questa Amministrazione non abbia dato la giusta priorità alla gestione del personale, anzi. Senza contare la pesante vicenda giudiziaria che ha colpito l’Ufficio Anagrafe e che improvvisamente ha dettato una priorità nella ricostituzione dell’ufficio. La stessa attenzione con cui abbiamo agito fin ora sarà data alla sostituzione del Comandante della Polizia Locale. Ad Ernesto Monchietto va il ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione per l’encomiabile lavoro svolto in tutti questi anni di servizio alla città ma sopratutto per quanto fatto nell’ultimo periodo come le attività durante durante i mesi più duri della pandemia. Ecco, mi sarebbe piaciuto che la stessa attenzione che oggi Sellaro pone nel ritornare sulla scena politica fosse stata dimostrata anche durante quei lunghi mesi, invece ci fu solo silenzio da parte sua. Ma tant’è, non c’erano elezioni alla vista».

Ma cosa succederà ora?

«Ora stia tranquillo e non si agiti tanto, - conclude Ferrero - Vorrei evitargli un nuovo sciopero della fame. La continuità di gestione della Polizia Locale sarà garantita e avremo cura di selezionare una persona con esperienza e capacità. In campagna elettorale avevamo promesso il rafforzamento dell’organico della Polizia locale con l’assunzione di due vigili e questo impegno lo intendiamo mantenere. Se avesse letto gli atti di programmazione del Comune saprebbe che per quest’anno è prevista l’assunzione di un vigile, oltre al nuovo Comandante, e nel 2024 di un altro. Abbiamo intenzione di concludere il mandato con una stabilizzazione del personale senza lasciare le incognite di programmazione che abbiamo trovato al nostro insediamento. Quindi, caro Salvatore, come disse qualcuno: stai sereno».