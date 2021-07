La Città metropolitana di Torino ha pubblicato due avvisi di mobilità esterna per l’acquisizione da altri Enti di 1 unità di personale di categoria D con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza e di 4 unità di personale di categoria C con il profilo professionale di agente di Polizia Locale.

La Città metropolitana di Torino assume agenti di Polizia Locale

La domanda

La scadenza per presentare domanda è il 12 agosto.

La domanda di partecipazione alla procedure di mobilità deve essere redatta utilizzando esclusivamente la piattaforma online su http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-di-concorso

Gli interessati, già dipendenti a tempo indeterminato di altri Enti ed in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, devono allegare alla domanda il nulla osta alla mobilità.

Il corpo di polizia locale metropolitana era stato istituito a fine 2019 approvando in Consiglio metropolitano il Regolamento del Corpo di Polizia locale per dipendenti e volontari per svolgere attività di educazione, prevenzione, contrasto e repressione dei comportamenti previsti e puniti da leggi, in materia di ambiente e tutela fauna.