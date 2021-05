La provincia di Torino va verso la zona bianca

Non solo Alessandria è prossima a diventare zona bianca. Dati sull’incidenza alla mano, anche la città di Torino e la provincia di Asti hanno le carte in regola per ottenere il cambio di colore nei prossimi giorni con il conseguente allentamento delle restrizioni anti-Covid. Come riporta PrimaTortino.it

Alessandria sarà la prima provincia piemontese in zona bianca

Una notizia giunta dal governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e riportata dai colleghi di Prima Alessandria.

Il Presidente delle Regione Piemonte ha dichiarato:

Alessandria sarà la prima provincia piemontese a diventare zona bianca. Se guardate i dati sull’incidenza è quella più prossima ai 50 casi ogni 100mila abitanti, soglia limite per l’introduzione della zona bianca. Non solo Alessandria, ma anche altre province sono vicine a poterlo diventare molto presto.

Il passaggio dalla zona gialla attuale a quella bianca sarà quindi possibile nei prossimi giorni solamente se i dati sull’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti lo consentiranno.

Come riporta l’ultimo Decreto del Governo Draghi, al fine di poter rientrare nei parametri della zona bianca, una Regione o una provincia devono avere un’incidenza dei contagi pari o inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti.

Secondo i dati messi a disposizione dal dottor Paolo Spada, medico dell’ospedale Humanitas di Rozzano, al momento, l’incidenza dei casi nel territorio alessandrino si è assestata a 72 positivi ogni 100mila abitanti, un parametro molto vicino alla quota prevista per la zona bianca, la quale potrebbe essere raggiunta nei prossimi giorni, considerando anche il dato sul trend discendente che sta continuando a mantenere la curva dei contagi in provincia di Alessandria.

Anche Torino e Asti saranno presto zona bianca

Non solo Alessandria si avvia ad un allentamento totale delle restrizioni anti-Covid. Stando ai dati rilasciati dalla Regione, anche le province di Torino e Asti presentano un’incidenza molto vicina alla soglia limite stabilita dal Governo per la zona bianca.