La rotonda unisce tutti i politici locali

Nuova rotonda

Una rotonda che unisce maggioranza e minoranza a Crescentino. Stiamo parlando della rotatoria che la Provincia di Vercelli sta realizzando in strada Casale, un intervento che porterà all’abbattimento del cavalcavia da tanti anni al centro delle polemiche per la sua pericolosità.

Le parole del sindaco

«Un’importante opera che andrà a garantire maggiore sicurezza migliorando la viabilità di quel tratto. - ha spiegato il sindaco Vittorio Ferrero - Erano i primi mesi del 2021 quando segnalavo alla Provincia di Vercelli una serie di interventi strutturali necessari a mio giudizio per migliorare la viabilità del nostro territorio. Tra questi la proposta di abbattimento del cavalcavia, sito nei pressi dell’ex Ente Risi, costruito da Anas negli Anni Sessanta e la realizzazione di una nuova rotatoria. Dopo poco la Regione Piemonte, nello specifico l’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Marco Gabusi, condividendo la necessità dell’opera stanzia 600mila euro a favore della Provincia per la sua realizzazione. Ora i lavori stanno procedendo ed entro l’estate tutto dovrebbe essere terminato. Un particolare ringraziamento a Pier Mauro Andorno che ne seguì la genesi ed al Presidente Davide Gilardino per averla portata avanti».

Contento anche Speranza

Commento più che positivo arriva anche dal consigliere di opposizione Carmine Speranza: «Dopo circa 30 anni dalla costruzione del cavalcavia costruito in strada Casale dall'Anas e poi ceduto alla Provincia di Vercelli. Il tutto grazie ad un contributo per fare diverse opere nella nostra Provincia da parte della Regione Piemonte. La nostra Provincia ha finanziato la demolizione del cavalcavia e la costruzione di una rotonda su strada Casale, un investimento di 600 mila euro per la sicurezza dei crescentinesi e degli automobilisti. Voglio ringraziare la Provincia di Vercelli nella persona del Presidente Gilardino e del consigliere con delega ai lavori pubblici Massimo Camandona e tutto il Consiglio».