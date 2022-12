Con la fine del 2022, l'Aero Club d’Italia ha reso pubblico l’elenco delle manifestazioni aeree pianificate per il 2023.

Le Frecce Tricolori tornano nei cieli torinesi e vercellesi

Con la fine del 2022, l'Aero Club d’Italia ha reso pubblico l’elenco delle manifestazioni aeree pianificate per il 2023. Un anno certamente molto importante perché si celebreranno i 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare.

E in Piemonte c'è grande attesa già per il mese di settembre perché lo show sui cieli di Vercelli è programmato per sabato 16 mentre a Torino per il giorno seguente, cioè domenica 17.

A rendere speciali queste esibizioni, l'utilizzo del Mb339, storico aereo usato dalle Frecce.