L’Europa incontra la Regione Piemonte

L’Europa incontra le Regioni. E oggi, venerdì 30 settembre 2022, lo ha fatto partendo proprio dal nostro Piemonte. Un'occasione che ha visto l'Istituzione confrontarsi con gli stakeholder su tre temi strategici e di grande attualità: i benefici del PNRR, il caro energia e le ripercussioni del conflitto.

Ad ospitare l'incontro è stata la Sala della Trasparenza della Regione Piemonte, nella centralissima piazza Castello a Torino. Una location messa a disposizione dalla Regione Piemonte.

Qui, appunto, si è fatto il punto sullo stato dell’arte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al Piemonte, anche per capire quali sono i progetti già decollati e quali benefici stanno portando al territorio. Con i relatori si è cercato di comprendere come sta impattando il caro energia sulle imprese e sulle famiglie analizzando nel contempo anche le ripercussioni economiche causate dalla guerra della Russia in Ucraina.

I protagonisti

A confrontarsi con gli europarlamentari sono stati il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Domenico Monge, Ceo di Monge Spa di Monasterolo di Savigliano (la più importante realtà produttiva e industriale italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti, attiva in ben 80 Paesi), Anna Di Mascio, portavoce Forum del Terzo Settore del Piemonte. Nel corso dell’incontro ci sarà la testimonianza di Luigi Giordano, Ceo di Giordano Spa di Boves e consigliere nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

A dialogare con i rappresentanti delle istituzioni, dell’impresa e del terzo settore piemontese sono stati due europarlamentari: l’onorevole leghista Alessandro Panza (membro della Commissione Sviluppo Regionale) e l’onorevole Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle (membro della Commissione Commercio Internazionale).