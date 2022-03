DEA BENDATA

Lotto, doppietta in Piemonte

Doppietta al Lotto in Piemonte: a Villanova d'Asti è stata centrata una vincita da 23.750 euro, mentre a Novara si festeggia con 13.500 euro, per un totale di 37.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 217 milioni dall'inizio dell'anno.