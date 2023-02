Lotto e 10eLotto, il Piemonte vince ancora. La fortuna bacia diversi cittadini.

10eLotto, in Piemonte vinti 56mila euro

Il 10eLotto premia il Piemonte con vincite complessive per 56mila euro: a Cuorgnè, in provincia di Torino, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Torino è stato indovinato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 523 milioni dall'inizio dell'anno.

Lotto, una doppietta

Doppietta al Lotto in Piemonte con vincite complessive per oltre 29mila euro: ad Andrezeno, in provincia di Torino, sono stati vinti 18.250 euro, mentre a Torino si festeggia con altri 11mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro, per un totale di oltre 163 milioni dall'inizio dell'anno.