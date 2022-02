Lotto, in Piemonte vinti oltre 54mila euro

CURIOSITA'

La dea bendata bacia un fortunato giocare a Volpiano.

Festa in Piemonte, dove l'ultimo concorso del Lotto ha portato vincite per oltre 54mila euro. A Torino una puntata da 4 euro sui numeri 2-24-61-75 su tutte le ruote ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare sei ambi, quattro terni e una quaterna, per un bottino totale di 21.660 euro.

Festa a Volpiano

A Volpiano, in provincia di Torino, con una giocata da 2 euro è stato centrato un terno secco (13-15-29 sulla ruota piemontese) da 9.000 euro.

La dea bendata bacia un novarese

Si festeggia anche a Nebbiuno, in provincia di Novara, con una vincita da 14.500 euro, e ancora nel capoluogo, con un altro colpo da 9.480 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 164,8 milioni dall'inizio dell'anno