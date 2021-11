dea bendata

L'ultimo concorso ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 975,2 milioni dall'inizio dell'anno.

Piemonte baciato dalla fortuna nell'ultimo concorso del Lotto con vincite per oltre 74mila euro.

Lotto, vincite per oltre 74mila euro

Piemonte baciato dalla fortuna nell'ultimo concorso del Lotto con vincite per oltre 74mila euro. A Canale, in provincia di Cuneo, è stata centrata una vincita da oltre 50mila euro, grazie ai numeri 3-11-37-44-88 sulla ruota di Torino. Si festeggia anche a Grugliasco, in provincia di Torino, con un bottino da 23.750 euro.

Un bel gruzzoletto

