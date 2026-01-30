L’ultimo saluto a Costantino Crovella, era stato assessore col sindaco Casale. Aveva 81 anni.

L’addio di San Raffaele a Costantino Crovella. Nella mattinata di sabato 24 gennaio la comunità collinare ha portato l’ultimo saluto all’ex assessore comunale. Le esequie sono state celebrate alle 11 nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù alla Piana. Costantino Crovella aveva 81 anni.

Il suo impegno Amministrativo era stato al fianco del sindaco Franco Casale, che ha guidato l’Amministrazione nel quinquennio compreso tra il 2004 ed il 2009. Erano state, quelle, le elezioni seguite alla fine di un doppio mandato del sindaco Angelo Corrù, che per il vincolo del terzo mandato degli amministratori comunali, non ha più potuto ripresentarsi per la terza volta consecutiva. L’attuale Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Mantelli ha voluto ricordare Crovella proprio per il suo impegno in ambito Amministrativo, con un messaggio di vicinanza di partecipazione al lutto rivolto ai suoi familiari.

Un uomo molto legato al suo territorio

Ma il suo radicamento sul territorio è stato fortemente legato anche alla Uao, l’Unione Agricola Operaia, che rappresenta la più antica associazione presente a San Raffaele.

Crovella è stato socio del gruppo già a partire dal 1955. Dell’Unione Agricola ha ricoperto, inoltre, il ruolo di vice presidente per ben 17 anni, a partire dal 2004 e fino al 2021. Anche il direttivo in carica dell’Unione Agricola si è stretta con commozione e vicinanza ai familiari di Crovella, che con i suoi tanti anni di iscrizione al gruppo poteva certamente essere considerato uno dei soci più «longevi».

Crovella era anche conosciuto per la sua passione calcistica, in particolare per la fede granata. Era stato uno dei soci fondatori del Toro Club Valentino Mazzola di San Raffaele Cimena, nel quale ricopriva ancora oggi il ruolo di vice presidente.

Con la scomparsa di Costantino Crovella San Raffaele saluta una persona che certamente era molto conosciuta sul territorio per il suo impegno in diversi ambiti. Le testimonianze di cordoglio che da più parti sono state espresse ai suoi familiari ne sono la conferma.

Crovella lascia la moglie Carla, la figlia Roberta, gli adorati nipoti Federico e Lorenza, la pronipote Sofia, il figlioccio Bruno e tutti coloro che gli hanno voluto bene e che continueranno a mantenere vivo il suo ricordo.