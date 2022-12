Consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti e lavori di ripristino dei danni al patrimonio pubblico. Sono alcuni dei progetti che la Regione Piemonte finanzia attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali.

Maltempo, dalla Regione oltre un milione di euro

Nello specifico nel Torinese per questa terza trance saranno 18 i Comuni che potranno usufruire del contributo regionale per un totale di 1.114.700 euro. I fondi si aggiungo a quelli stanziati dalla Regione Piemonte nel 2022: 12 interventi a ottobre per un importo di circa 565 mila e 2 a maggio finanziati con 275 mila euro.

«Si tratta totalmente di fondi regionali che si aggiungono a quelli già stanziati durante l’anno – annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Opere Pubbliche Marco Gabusi -. É sempre stata nostra priorità essere di supporto agli enti locali e rispondere alle richieste dei tanti Comuni della nostra Regione che da soli non riescono a fronteggiare i costi di ripristino dei danni da calamità naturale».

Tra i beneficiari c'è Castagneto

Nel Torinese, per questa terza trance, il contributo andrà ai comuni di Avigliana per il ripristino dei danni alle coperture della palestra della scuola Anna Frank, a Bibiana per la sistemazione idraulica del Rio Marrone, a Borgone Susa per l’ispezione dell’ammasso roccioso ed eventuali disagi in prossimità del distacco verificatosi a monte della località San Valeriano. A Brosso per la realizzazione di muro di sottoscarpa in via Enzo Migliore, a Buttigliera Alta per i lavori di ripristino al patrimonio comunale ( scuola dell'infanzia, palazzo municipale, area giochi e verde pubblico). A Castagneto Po per i lavori di risistemazione della strada Soliti Bassi e del Vaj, a Castiglione Torinese per il completamento dei lavori di consolidamento sul Rio Maggiore. A Cavour per la realizzazione delle difese spondali lungo il Rio Marrone, a Ceres per il completamento di interventi nel settore forestale. A Ceresole Reale sono previsti interventi di consolidamento sul torrente Ciarbonera, a Chianocco interventi lungo le pareti dell'Orrido, a Cuceglio sono previsti interventi lungo la strada comunale Salita al Santuario. A Fenestrelle saranno finanziate opere in località Pequerel, a Giaveno il contributo servirà al consolidamento della scarpata in strada Comunale Borgata Tetti. A Lusernetta sarà realizzati degli interventi in via Ponte Pietra, a Oulx è previsto il rifacimento del ponte sul Rio Nero, a San Germano Chisone sarà realizzato il nuovo attraversamento sulla strada comunale di collegamento alla B.ta Bleynat, a Villar Fioccardo i contributi serviranno ai lavori di somma urgenza per il ripristino danni al patrimonio pubblico (sede comunale, bacheche, strada per località Feisana).