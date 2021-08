Mamma partorisce 3 gemelle

Ieri, lunedì 16 agosto all'ospedale di Torino Sant'Anna, Roberta Cimino di Settimo Torinese ha dato alla luce tre gemelle. Come riporta PrimaSettimo.it

Un parto davvero raro quello di Roberta di Settimo Torinese che ieri, attraverso un parto cesareo programmato, ha dato alla luce tre gemelline: Camilla Sofia e Bianca.

La prima nata è Camilla alle 10.30 e pesava 1,965 kg, la seconda Sofia alle 10.31 con il peso di 2,1 Kg e Bianca è nata alle 10.32 con il peso di 1,980 Kg. Le tre gemelline stanno bene e sono state affidate alle cure del reparto neonatale.

"Insieme al papà Cristian e il fratello maggiore Samuele siamo stati lieti di urlare al mondo la nostra felicità. - Afferma mamma Roberta - Appena sono nate me le hanno fatte vedere pochissimo perché poi sono state messe in incubatrice tempestivamente, un emozione indescrivibile e stupenda che ancora adesso stento a crederci .

Il papà aspettava con ansia fuori dalla sala parto più ansioso della mamma e il fratellino Samuele era a casa con i nonni , appena ha appreso la notizia ha inizialo a saltare di gioia e dall'euforia. Samuele non vedo l'ora di vederle.

Io da mamma sono ancora incredula che questo miracolo sia capitato proprio a noi".