E’ iniziata nella giornata di giovedì 25 maggio, in tutti i supermercati e superstore Mercatò la raccolta fondi "Tutti per l’Emilia Romagna", a sostegno di Croce Rossa Italiana.

Mercatò sostiene “Tutti per l’Emilia Romagna”

Per sostenere l’attività umanitaria, negli oltre 100 punti vendita dell’insegna Mercatò presenti in Piemonte e Liguria, è possibile donare 2 euro in cassa fino al 14 giugno 2023, il cui totale sarà interamente devoluto a Croce Rossa Italiana.

La raccolta fondi

La raccolta fondi viene promossa anche sul sito www.mymercato.it e sulle pagine social dell’insegna.

E’ possibile donare anche online sul sito di Croce Rossa Italiana. La meccanica è ormai consolidata ed è quella che ha accompagnato tutte le maratone di solidarietà promosse dai punti vendita del Gruppo Dimar S.p.A. (Azienda piemontese, con sede a Roreto di Cherasco, proprietaria dell’insegna Mercatò) che hanno consentito, con la preziosa collaborazione dei Clienti, di donare sempre cifre importanti a sostegno di tante emergenze, non ultima quella a favore delle popolazioni Ucraine nel 2022.