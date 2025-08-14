«Milano-Torino da incubo, mesi di ritardi e disservizi»

La situazione della linea ferroviaria Milano-Torino che interessa da vicino il Vercellese e Chivassese non smette di far discutere. E la Consigliera regionale del PD Simona Paonessa critica fortemente questo servizio.

La Consigliera regionale del PD Simona Paonessa spiega:

«Negli ultimi mesi i pendolari della linea Torino-Milano hanno subito una grossa serie di disservizi: ritardi sistemici, cancellazioni improvvise, guasti, scarse informazioni e sovraffollamento di carrozze a causa del malfunzionamento degli impianti di raffreddamento di alcuni vagoni, dove la temperatura è arrivata anche oltre i 40 gradi. In queste settimane, comitati, coordinamenti e associazioni dei pendolari hanno, a più riprese, segnalato queste problematiche che condivido in prima persona, in quanto pendolare. Tutto questo, non solo penalizza gravemente viaggiatori, lavoratori, studenti e turisti, ma rischia di minare l’affidabilità del trasporto pubblico come alternativa all’auto privata.

Infatti, sulla Torino-Milano, durante il maggio 2025, i ritardi superiori ai 15 minuti sono stati 126 su 1278 treni. Con un ritardo da 5 a 14 minuti sono stati invece 328 su 1278, con ben 52 soppressioni di treni sulla linea e con una percentuale totale di puntualità di circa il 59%.

A luglio, invece, i ritardi superiori ai 15 minuti sono stati 102 su 1252 treni. Mentre, con un ritardo da 5 a 14 minuti, sono stati 306 treni su 1252, con una percentuale totale di puntualità pari a circa il 66%».