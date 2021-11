Miss Italia, ecco le 9 candidate dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta LE FOTO

IL CONCORSO

Conosciamole insieme.

Ecco le 9 miss che rappresenteranno il Piemonte e la Valle d'Aosta alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma domani e dopodomani a Roma. Finalmente le ragazze valdostane tornano in prefinale nazionale: quest'anno ce ne sono due, Miss Valle d'Aosta Eliana Moise e Miss Miluna Piemonte e Valle d'Aosta Irene Motto Ros, entrambe studentesse di 19 anni. In Piemonte e Valle d'Aosta il concorso è unificato e sovente, in passato, sono state le ragazze piemontesi a rappresentare la Valle in assenza di finaliste aostane.

Ecco le nove candidate

Miss Piemonte, Masiel Tomalino, 21 anni, studentessa di Economia e Statistica, ha origini italo-cubane. Nata a Torino da papà italiano e mamma cubana. Ama la danza e il canto. Capelli e occhi neri, è alta 1,65.

Miss Valle d'Aosta, Eliana Moise, 19 anni, studia al liceo scientifico e vive a Saint Vincent ma è figlia di genitori rumeni: la mamma è di Craiova, il papà di Ploiesti. Dall'età di 8 anni gioca a pallavolo: è cresciuta nella squadra del CSI Chatillon, dove ha disputato diversi campionati giovanili arrivando a vincere il titolo nazionale alle finali under 14. Da un paio d'anni milita in serie D: prima è stata in forza al Fenusma in Valle d'Aosta, ed ora gioca nel Rivarolo Canavese. Ha capelli biondi e occhi azzurri, è alta 1,79.

Miss Eleganza Piemonte e Valle d'Aosta, Sakina El Kabbouri, 27 anni nata a Susa e residente ad Avigliana, studia economia e statistica. Figlia di genitori marocchini, balla la danza del ventre. Capelli castani e occhi neri, è alta 1,65.

Miss Sorriso Piemonte e Valle d'Aosta, Francesca Bessone, 26 anni, nativa di Desenzano del Garda ma residente a Gattico-Veruno. Di professione carabiniere, lavora a Borgomanero, in provincia di Novara. L'anno scorso aveva partecipato al concorso in Friuli Venezia Giulia, allora risiedeva a San Giorgio di Nogaro. Capelli e occhi castani, è alta 1,70.

Miss Miluna Piemonte Valle D’Aosta, Irene Motto Ros, studentessa 19 anni, di Aosta, capelli biondi occhi marroni, alta 1,74.

Miss Cinema Piemonte Valle D’Aosta, Rebecca Arnone, 19 anni di Torino, studia Biologia. Pratica tiro sportivo e tiro a segno nazionale. Capelli biondi e occhi castani, alta 1,78.

Miss Rocchetta Bellezza Piemonte Valle D’Aosta, Sara Cordone, 22 anni di Arquata Scrivia, studia Biologia, ha suonato il piano e praticato pallavolo per tanti anni. Capelli biondi e occhi castani, è alta 1,70.

Miss Be_Much Piemonte e Valle d'Aosta, Carlotta Necchi, 21 anni di Valenza, laureata in Biotecnologie, ha praticato ginnastica artistica per 17 anni. Capelli neri e occhi verdi, è alta 1,67.