Prosegue l’8ª edizione del Monferrato on stage, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Monferrato on stage: Amalia Gré a Casalborgone

Il Monferrato On Stage arriva sabato 17 giugno in piazza Statuto a Casalborgone. L’evento vedrà sul palco la cantautrice, designer e pittrice Amalia Grè (inizio concerto 22 con ingresso gratuito).

Accompagnata da Marco De Filippis (basso), Annalia Duranti (batteria) e Andrea Frittelli (chitarra), l’artista eseguirà dal vivo alcuni brani tratti dal suo repertorio, come “Io cammino di notte da sola”, “Sogno” e “Amami per sempre”, e le cover delle canzoni che hanno formato il suo percorso artistico.

Una cena con lo chef Federico Francesco Ferrero

Per il quarto anno consecutivo, il direttore gastronomico del Monferrato On Stage è lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con Ecomuseo BMA e con il progetto Territorio e benessere. Ispirandosi alla proposta musicale della serata, il vincitore della terza edizione MasterChef Italia creerà una cena (che avrà luogo alle ore 20 – prenotazione obbligatoria chiamando al 349 6796009 o al 347 8781565) con un menù composto da piatti della tradizione monferrina, per l’occasione rivisitati in chiave gourmet, fondendo così tradizione e innovazione. I piatti proposti nel corso della cena verranno realizzati insieme alla Pro Loco di Casalborgone.

On Stage si sposterà per altri 12 eventi

L’evento è realizzato nell’ambito di Oro Monferrato, il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano promosso dalla Regione Piemonte con il coordinamento di Visit Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo e la collaborazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Fino all’8 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 12 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 2 luglio a FERRERE (AT), l’8 luglio a BALDICHIERI (AT), il 14 luglio a COCCONATO (AT), il 22 luglio a CANTARANA (AT), il 23 luglio a CAVAGNOLO (TO), il 29 e il 30 luglio a PIEA (AT), il 6 agosto a ROATTO (AT), il 19 agosto ad ARAMENGO (AT), il 2 settembre a CORTAZZONE (AT) e l’8 settembre a MONCALVO (AT). Presto verrà comunicata la nuova data dell’appuntamento inizialmente previsto per lo scorso 11 giugno a MONCALVO (AT).

Una rassegna nata nel 2016

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

I partners della rassegna

L’edizione del 2023 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato, Scatolificio Monterosa e Camera di Commercio di Torino e in collaborazione con Monferrato Excellence, Istituto d’Istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta.