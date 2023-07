 Monferrato On Stage, Domenica 23 Morgan a Cavagnolo

Prosegue l’8ª edizione del Monferrato in stage, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica, con un weekend ricco di appuntamenti volti a valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Monferrato On Stage a Cantarana

Monferrato On Stage arriva sabato 22 luglio in Piazza Don Giovanni Soria a Cantarana con il secondo dei tre appuntamenti “House Night”, che avrà inizio alle ore 20 e andrà avanti fino a mezzanotte. Dopo il live del dj resident ANDREA CALANDRA, tutto il pubblico del Monferrato On Stage ballerà e salterà sulle note del dj set del Dj, produttore e remixer FEDERICO GRAZZINI. Ingresso gratuito.

Sempre dalle 20 sarà possibile gustare i panini gourmet e le poke del territorio preparate della Pro loco di Cantarana e i drink a cura di Radici Cocktail Bar in collaborazione con Cocchi Vermouth e Bosso Distillatori dal 1888.

A Cavagnolo con Morgan

Il giorno dopo, domenica 23 luglio, sarà la volta di MORGAN che si esibirà in Piazza Vittorio Veneto a Cavagnolo con uno speciale live piano e voce, Morgan piano recital. Nel corso dello spettacolo, l’artista compirà un excursus sulla canzone d’autore italiana e internazionale, da David Bowie a Lucio Battisti, da Franco Battiato a Brian Eno, passando per Umberto Bindi e Luigi Tenco, raccontando e spiegando come nascono e si compongono le canzoni, in una vera e propria lectio di alto profilo culturale (inizio concerto ore 22.00 – ingresso gratuito).

Domenica sera, a partire dalle ore 19.30, il pubblico del Monferrato On Stage potrà assaggiare il menù intitolato “Il Monferrato nel piatto!” a cura dall’Associazione Commercianti di Cavagnolo, ideato in continuità con il progetto dello chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con Ecomuseo BMA, e degustare i vini del Consorzio Barbera e Vini del Monferrato. Per tutta la serata sarà disponibile il cocktail bar a cura di Cocchi Vermouth e Bosso Distillatori dal 1888.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.

Gli altri appuntamenti

Fino all’8 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 7 appuntamenti in vari Comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 29 e il 30 luglio a PIEA (AT), il 6 agosto a ROATTO (AT), il 19 agosto ad ARAMENGO (AT), il 2 settembre a CORTAZZONE (AT) e l’8 settembre a MONCALVO (AT). Presto verrà comunicata la nuova data dell’appuntamento inizialmente previsto per lo scorso 11 giugno a MONCALVO (AT).

L’8ª edizione della rassegna è realizzata in collaborazione con Visit Piemonte, società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, e con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’ambito del progetto Oro Monferrato, orientato alla valorizzazione delle eccellenze del Monferrato.

L’edizione del 2023 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato, Scatolificio Monterosa e Camera di Commercio di Torino e in collaborazione con Monferrato Excellence, Istituto d’Istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta.