Murales, a Chivasso un tributo a Jacovitti

Murales, una rielaborazione di una delle tavole di Pinocchio, illustrate dal Maestro Benito Jacovitti, prende forma sulla cabina di E-Distribuzione di via degli Alpini 3, a Chivasso.

Murales

Il murales, realizzato da Magic Muh, rappresenta i tipici uccellacci coloratissimi che si ripetono in un verso e nell'altro, in basso e in alto, come se fossero allo specchio. Solo girando fisicamente attorno alla cabina è possibile percepire il disegno nella sua interezza e il nonsense che lo caratterizza: due Pinocchi uniti per il naso allo stesso destino. La riqualificazione della cabina elettrica, realizzata con colori ecologici, non solo dà valore artistico all’infrastruttura, aumentando l’attrattiva estetica della via, ma vuole essere un tributo a uno dei più celebri fumettisti italiani del 1900. L’obiettivo di E-Distribuzione, infatti, è quello di riscrivere il volto dei territori, esaltandone la bellezza e integrando le infrastrutture esistenti che, in certi casi, diventano vere e proprie opere d’arte e veicolo di valori positivi per la cittadinanza.

I commenti

“La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione delle infrastrutture del territorio – afferma Enrico Bottone, Responsabile di E-Distribuzione, area regionale Piemonte e Liguria - e l’Azienda è impegnata in un progetto di street art sulle proprie cabine elettriche che da anni coinvolge writer diversi, ognuno con il proprio linguaggio, il proprio talento e la propria creatività”.

"Desidero ringraziare tutti coloro che hanno supportato la realizzazione dell'opera – ha dichiarato l'artista Magic Muh –. Anzitutto l'Amministrazione comunale; e poi la cittadinanza: chi, passando, ha deciso di fermarsi un momento per un complimento o un sorriso. O chi, come quel bambino con la sua mamma, mi ha incitato. Ammetto che sarebbe eccessivo, tuttavia capisco la gioia che questo tipo di arte può suscitare. Infine ringrazio E-Distribuzione. Azienda virtuosa, che investe nell'eco-sostenibilità della propria attività e la promuove attraverso i graffiti, forse il mezzo più potente e diretto per raggiungere la gente e, soprattutto, i giovani.”.

Street art

Sono centinaia, infatti, le cabine di street art sparse in giro per l’Italia che hanno dato vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto. La rete elettrica diventa così una “rete d’arte” che coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione.