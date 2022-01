Non migliora la qualità dell'aria, semaforo arancione allargato ai comuni di pianura: ancora stop ai diesel fino a Euro5

Lo smog non diminuisce

A comuni dell'agglomerato limitazioni estese anche a Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Poirino, Rivarolo Canavese e San Maurizio Canavese.

Prorogato il semaforo arancione ai territori compresi nella dell'agglomerato di Torino a cui si aggiungono sei comuni di pianura: ecco quali.

Semaforo arancione

Da domani, martedì 25 gennaio 2022 fino a mercoledì 26, giorno in cui Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento, prosegue il semaforo arancione che impone il blocco dei veicoli diesel fino alla categoria euro 5. Oltre ai territori compresi nella fascia dell’agglomerato di Torino sono stati inseriti sei comuni di pianura.

Le limitazioni, ricordiamo, si applicano anche ai veicoli dotati di dispositivo MOVE IN. Così prevede il protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog, il provvedimento è entrato in vigore dopo lo sforamento per oltre quattro giorni dei limiti alle polveri sottili.

Questa mattina ARPA Piemonte ha dunque confermato il proseguimento dell’accensione del livello arancione del semaforo antismog per i 33 comuni appartenenti all’agglomerato di Torino, ovvero: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, la stessa Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, Volpiano, Mappano.

A questi vanno ora aggiunti i seguenti sei comuni di pianura: Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Poirino, Rivarolo Canavese e San Maurizio Canavese.