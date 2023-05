Nova Coop, la cooperativa dei consumatori con 65 punti vendita in Piemonte e alta Lombardia, presenta il bilancio consuntivo e consolidato 2022 e chiama a partecipare al percorso di approvazione i suoi oltre 599 mila soci.

Nova Coop, presenta ai soci il Bilancio 2022

Quest’anno, per la prima volta, oltre al voto per corrispondenza, è possibile scegliere tra due modalità alternative di partecipazione: recarsi nel proprio negozio di riferimento per esprimere il voto per via elettronica su tablet nel periodo assegnato o partecipare di persona all’Assemblea separata del proprio Presidio Soci Coop di riferimento, che tornano a essere svolte in presenza dopo tre anni di interruzione.

Le votazioni

Le votazioni si terranno: a Torino e provincia, dal 16 al 21 maggio nei punti vendita e dal 22 al 27 maggio nelle Assemblee separate;

Chivasso lunedì 22 maggio 20,45 Palazzo Einaudi Lungo Piazza d'Armi, 6 a Chivasso

Caluso - Strambino venerdì 26 maggio 20,45 Gruppo anziani di Strambino via Cotonificio, 59 a Strambino

Nelle province di Milano, Novara, Varese e Verbano Cusio Ossola, dal 23 al 28 maggio nei punti vendita e dal 29 maggio al 3 giugno nelle Assemblee separate.

Nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, dal 30 maggio al 4 giugno presso i punti vendita e dal 5 al 10 giugno nelle Assemblee separate.

Ogni socio può collegarsi al sito www.vivicoop.it o recarsi direttamente nel proprio negozio di riferimento, a partire da martedì 11 maggio, per prendere visione dell’ordine del giorno delle assemblee e dei relativi documenti illustrativi. Nei punti vendita, gli orari indicativi di voto sono: dal martedì a domenica 9.30-13.00 e 14.30-19.00, salvo specifiche variazioni di orario del negozio. Il voto permetterà anche di scegliere i Soci Coop delegati a partecipare all’Assemblea generale, che torna a essere svolta in presenza, in programma a Baveno (Vb) il prossimo 24 giugno.

Un valore della produzione che si attesta a 1,159 miliardi di euro

Il bilancio 2022 di Nova Coop presenta un valore della produzione che si attesta a 1,159 miliardi di euro e un utile netto di 7,277 milioni di euro.

Il patrimonio netto finale ammonta a 822 milioni di euro, con un incremento rispetto alla gestione precedente di 6,8 milioni di euro. Il ritorno alle abitudini di acquisto del passato e la ripresa graduale dei servizi di ristorazione ha portato a osservare nell’anno una forte crescita degli scontrini battuti (+6,09%) a rete assoluta e una flessione della spesa media effettuata sia per la rete ipermercati (- 5,21%), sia per quella supermercati (-1,88%).