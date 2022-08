Nozze e unioni civili, ecco chi deve pagare

Nonostante i numerosi riti civili che in questi anni sono stati celebrati a Torrazza Piemonte, sino a poche settimane fa il Comune non era dotato di un regolamento.

Nozze e unioni civili, il regolamento

Nonostante i numerosi riti civili che in questi anni sono stati celebrati a Torrazza Piemonte, sino a poche settimane fa il Comune non era dotato di un regolamento. Ma ora si perché l’Amministrazione ha approvato il regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, composto da 17 articoli.

Ecco chi deve pagare

Nel documento si è prevista l’istituzione di una tariffa per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili. Costo che verrà sopportato solamente dai non residenti che verrà aggiornato periodicamente dalla Giunta comunale tenendo conto del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio, dei servizi offerti e dalle spese gestionali quali riscaldamento e pulizia.

Il regolamento, inoltre, da la possibilità di utilizzare le sale allestendole e utilizzando musica, ma dovrà esser sempre restituita come data.