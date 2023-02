Depositi e centrale nucleare: ecco tutti i soldi che arrivano ai Comuni

Ripartizione dei contributi (fondi Scanzano) previsti per l'anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Depositi e centrale nucleare

Ripartizione dei contributi (fondi Scanzano) previsti per l'anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. E’ stata pubblicata ufficialmente la tabella, quella che le Amministrazioni comunali del Vercellese e Chivassese attendevano per conoscere quali somme saranno loro bonificate. Somme dovute perché come nel caso di Saluggia, ospita sul proprio territorio l’impianto Eurex e il deposito Avogrado, gli altri invece perché confinano con questo o con la Centrale Enrico Fermi di Trino.

Somme certamente molto importanti, si parla di migliaia di euro, ma che risultano esser solo una minima parte di quello che invece i Comuni attendono. Già perché occorre ricordare che come Saluggia e Trino hanno fatto sin dal 2012, anche altre Amministrazioni hanno avviato un procedimento legale per vedersi riconosciute il 100% delle compensazioni, naturalmente anche gli arretrati. Un procedimento che però non si è ancora concluso. Dunque Saluggia e le altre realtà si devono ancora accontentare del 30 per cento di queste. Poi magari un giorno, il 70 per cento mai versato verrà riconosciuto, e dunque nelle casse di ogni Ente arriveranno migliaia di euro.

Ecco tutti i soldi che arrivano ai Comuni

Ma ora entriamo nel dettaglio e conosciamo quanto spetta ad ogni Comune.

A Saluggia, per l’annualità 2021, verrà riconosciuto il 15,55 per cento di quando previsto per l’impianto Eurex e il deposito Avogrado: dunque 2.255.647,88 euro. Alla Provincia di Vercelli, perché sul proprio territorio provinciale ospita queste realtà, spetta il 7,77 per cento, cioè 1.127.823,93 euro. Ai Comuni confinanti, naturalmente, un po’ meno. Si parte da Crescentino con 326.107,64 euro. A Livorno Ferraris spettano 237.466,65 euro, a Verolengo 224.407,96 euro, a Cigliano 107.451,21 euro, a Torrazza Piemonte 102.507,30 euro, a Rondissone 82.183,20 euro mentre a Lamporo 47.499,99 euro.

Somme meno importanti ma pur sempre un “grande aiuto” arrivano per la Centrale Enrico Fermi di Trino. Al Comune ospitante spettano 771.859,26 euro mentre alla Provincia, che anche in questo caso ospita sul proprio territorio il sito, 385.929,63. Dunque la Provincia in totale ottiene 1.513.753,56 euro.

Tra le Municipalità confinanti a cui spetta l’indennizzo ci sono Fontanetto Po e Livorno Ferraris. Al primo arriveranno 70.217,96 euro, mentre al secondo 4.358,60 euro.

Come si possono investire

Si tratta di cifre considerevoli che il decreto, di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede siano destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.