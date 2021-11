IL SINDACATO

Obbligo vaccinale per gli insegnanti, proclamato un nuovo sciopero dal sindacato Anief. Il personale docente incrocerà le braccia venerdì 10 dicembre 2021.

Scuola, nuovo sciopero

Alla base della protesta, Anief ha scritto in una lettera, inviata alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e ai ministeri per la Pubblica Amministrazione e dell’Istruzione, c’è la grande delusione per le decisioni prese dal Governo italiano per il mancato rilancio della scuola, a partire dallo schema della Legge di Bilancio 2022 e dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2021, che disattendono totalmente il “Patto per la Scuola al centro del Paese”, sottoscritto lo scorso maggio dal ministro dell’istruzione e dalle Confederazioni sindacali, relativo alla necessità di adottare interventi urgenti, strutturali e organici per rilanciare il sistema nazionale di istruzione.

Obbligo vaccinale per gli insegnanti

Tra i motivi dello sciopero del 10 dicembre prossimo c’è anche l’introduzione dell’obbligo vaccinale Covid-19 per il personale scolastico, a partire dal prossimo 15 dicembre, che peraltro segue l’introduzione dell’obbligo di possesso ed esibizione dal 1° settembre 2021 della certificazione verde Covid-19, procedendo in entrambi i casi alla sospensione dal servizio e della retribuzione, ma violando la normativa comunitaria richiamata nella raccomandazione dell'assemblea del Consiglio d'Europa n. 2361/2021 proprio contro l'obbligo vaccinale.