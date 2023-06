Il Comune di Verolengo avrà sei parchi a misura di bimbo disabile. Una bella novità in questo paese che ha sempre dimostrato di voler investire nell’abbattimento delle barriere architettoniche tant’è che sono diverse le opere che si possono contare, anche in ambito scolastico. Processo di miglioramento che ora toccherà anche le aree verdi dove i bambini passano il loro tempo libero, dove giocano e si divertono all’aria aperta insieme agli altri bambini.

«Parchi giochi anche per bimbi disabili»

Ecco dunque che il sindaco di Verolengo Luigi Borasio, con la grande collaborazione dell’assessore alle politiche sociali Daniela Caminotto, ha scelto di procedere all’adeguamento di alcune aree presenti in tutto il territorio comunale, non solo nel concentrico ma anche nelle frazioni. Si tratta di aree già destinate a parco dove verranno inserire i giochi inclusivi che consentano l’accesso e il gioco ai bambini con disabilità. E per realizzare al meglio questo intervento, l’Amministrazione ha deciso di cogliere l’opportunità data dalla Regione Piemonte. Un’opera, che verrà finanziata anche dalla Regione attraverso lo stanziamento dal valore 500 mila euro, somma destinata appunto al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte di comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità.

Ed ecco che il Comune ha predisposto un investimento, che in un primo momento aveva un valore di poco meno di 20 mila euro, cresciuti a poco più di 25 mila euro per causa dei rincari, che è stato presentato alla Regione. Regione che ha concesso un contributo di 9999 euro al Comune. Quest’ultimo, per realizzare l’opera dovrà cofinanziare l’investimento con altrettanti 9999 euro oltre ad ulteriori 3570 euro provenienti dalle compensazioni territoriali derivanti dalla presenza di centrali nucleari e impianti del ciclo produttivo radioattivo nella vicina Saluggia.

La scelta

«Nonostante l’aumento dei costi dovuti ai rincari degli ultimi mesi - commenta Caminotto - abbiamo deciso di procedere e di mettere a disposizione altri fondi per realizzare l’intervento. Crediamo molto in questo miglioramento dei nostri parchi».

Un progetto che prevede l’installazione di queste nuove attrezzature, di tipo inclusivo, in sei aree come detto. Più precisamente nel parco gioco di via Giuseppe Di Vittorio, in quello di via Monferrina (frazione Arborea), in quello di via dietro le scuole (Casabianca), in via Francese (Busignetto) e in località Borgo Revel sia nel parco di via Padre Giacomo Salza che in quello di via Sant’Anna la Vetere (ex Cascinetta).

Insomma, un intervento veramente molto importante in cui l’Amministrazione comunale crede fermamente tant’è che si augura che possa realizzarsi già nelle prossime settimane.