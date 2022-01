Parroco positivo, Messe sospese. Questo è quanto ha comunicato don Maurizio Morella, prevosto di Torrazza Piemonte ai propri parrocchiani.

E' con un messaggio WhatsApp prima, e poi con una comunicazione affissa fuori dalle chiese, che il parroco di Torrazza Piemonte, don Maurizio Morella comunica di esser risultato positivo al Covid19.

Il prevosto nell'avviso comunica:

Le Messe feriali sono sospese fino a data da stabilirsi.

Giovedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania non verrà celebrata la Santa Messa delle ore 11:00 in parrocchia e la Messa delle ore 18:00 a Borgoregio verrà celebrata in chiesa parrocchiale di San Giacomo.

Sabato 8 gennaio non verrà celebrata la Santa Messa delle ore 18:00 ma verrà celebrata un’unica Santa Messa alle ore 16:30.

Domenica 9 gennaio non verrà celebrata la Messa delle ore 11:00 in parrocchia e la Messa delle ore 18:00 a Borgoregio verrà celebrata in chiesa parrocchiale di San Giacomo.

Le intenzioni delle Sante Messe nei giorni festivi verranno ricordate nelle Sante messe sopra elencate, nei giorni feriali familiari prenderanno accordi con il parco per concordare una nuova data.