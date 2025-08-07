SANITA'

Pediatri di libera scelta, c'è l'accordo con la Regione Piemonte. L’assessore Riboldi: «Un agosto che ci offre un altro importante risultato raggiunto ed un passo avanti in vista dell’accordo integrativo regionale».

«La Regione Piemonte è disponibile ad integrare di 5 milioni di euro il fondo esistente, per l’ulteriore sviluppo e l’organizzazione dell’attività dei pediatri di libera scelta. È un altro importante risultato raggiunto nel mese di agosto ed un passo avanti in vista della sottoscrizione dell’Accordo integrativo regionale».

Così l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi commenta l’intesa con i rappresentanti sindacali per la pediatria di libera scelta che è stata siglata oggi in Assessorato.

Le risorse aggiuntive previste saranno rivalutate per gli anni successivi, in relazione ai fondi disponibili e al contesto di integrazione degli studi dei Pediatri nel nuovo assetto della medicina territoriale previsto dalla normativa nazionale (AFT, Aggregazioni Funzionali Territoriali e UCCP, Unità Complesse di Cure Primarie).

L'accordo

L’intesa sottoscritta oggi prevede inoltre che:

  • le organizzazioni sindacali faranno pervenire osservazioni al testo “Schema di Preintesa sul nuovo AIR” entro il 15 settembre;
  • entro il 30 settembre, lo “Schema di Preintesa sul nuovo AIR” verrà aggiornato tenuto conto delle osservazioni pervenute, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale, e predisposto per la successiva deliberazione;
  • entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’AIR dovranno essere rese operative le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) secondo le caratteristiche elencate dall’Accordo Collettivo Nazionale.
