Piemonte in zona bianca: un'ipotesi sempre più reale

La zona bianca è sempre più una prospettiva reale. A dirlo, a margine della visita dell’hub vaccinale del Valentino a Torino, è il governatore del Piemonte Alberto Cirio come spiegano i colleghi di PrimaTorino.it.

Numeri rassicuranti

Da speranza a prossima realtà e a confermarlo sono i numeri, più precisamente quelli del report settimanale, che oggi verranno ufficializzati, danno al Piemonte un Rt a 0.64, in calo rispetto alla settimana precedente quando era a 0.70. L’incidenza dei contagi continua a stare al di sotto dei 50 casi ogni 100 mila abitanti, ed è ciò che serve per compiere il passo e guardare alla fine della settimana prossima con questa prospettiva.

L’approdo in zona bianca, tuttavia, dovrà poi “naturalmente essere certificata dall’ordinanza del ministero della Salute“, ha concluso il governatore piemontese.

In arrivo un weekend "caldo" per le vaccinazioni

Intanto l'hub del Valentino, inaugurato proprio questa mattina, si sta preparando ad accogliere i 6000 piemontesi che hanno prenotato il vaccino last minute, tutti over 30 che avevano l'esigenza di cambiare la data di vaccinazione o che per altre ragioni non avevano pre-aderito.