Primo nato del 2023, Diego è venuto al mondo a mezzanotte all'ospedale civico di Chivasso. L'ultima nata, invece, è Vittoria Anna.

All'ospedale civico di Chivasso si festeggia già il primo nato dell'anno del Chivassese, e potrebbe essere, anche il primo nato in tutto il Piemonte. Una bella gioia per mamma Anna Maria e papà Roberto di Strambino. Diego è nato proprio a mezzanotte e, come ha detto la mamma "Ha scelto subito di esser il protagonisti di questo nuovo anno". Il piccolo, che sta benissimo, pesa 3,110 chili per 50 centimetri.

Vittoria Anna è l'ultima nata del 2022

Una notte intensa per il nosocomio cittadino. Alle 22.41, infatti, è nata Vittoria Anna, la secondo genita di mamma Paola e papà Gabriele. Ad attenderla nella casa di Volpiano il fratellino Edoardo.

Vittoria Anna pesa 3,340 chili per 49 centimetri.