Profughi afghani arrivati al Fenoglio, ecco come aiutarli

La colonna dei mezzi della Croce Rossa Italiana con i profughi afghani ha varcato i cancelli del centro Teobaldo Fenoglio di Settimo Torinese alle 3,30 della notte. A bordo numerosi bambini.

Profughi afghani arrivati a Settimo

La speranza passa anche attraverso un pollice rivolto all'insù. E' quello di un bimbo a bordo di un pullman della Croce Rossa Italiana partito da Fiumicino nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 agosto 2021. Sono le 3,30 di notte (sabato 21 agosto 2021) quando i lampeggianti delle pattuglie dei carabinieri annunciano l'arrivo della colonna dei mezzi della Cri che, in un attimo, attraversano il cancello del centro Teobaldo Fenoglio di Settimo.

Sono in tutto cento i cittadini afghani a bordo dei pullman arrivati nel cuore della notte a Settimo.

Le loro storie

Si tratta in particolare di nuclei familiari, i bambini sono molti. Famiglie numerose che una volta sbarcate dai mezzi sono state accolte all'interno delle stanze prefabbricate che ieri, prima dell'arrivo, erano già allestite e pronte a ospitare le cento persone che, per una decine di giorni, saranno sottoposte alla dovuta osservazione sanitaria.

Tra gli adulti che fanno parte delle cento persone arrivate al Fenoglio ci sono cittadini afghani che hanno collaborato, a vario titolo, con il personale dell'ambasciata e del governo italiano durante la missione militare e che hanno ottenuto il lasciapassare per il viaggio nel nostro Paese. "Al momento - spiega la responsabile del centro Marsha Cuccuvè - ci stiamo preoccupando della prima accoglienza di queste persone, raccogliendo anche le loro esigenze specifiche", anche in termini di beni materiali dal momento che, una fuga così rapida dal paese d'origine, ha impedito di portare con sé un numero sufficiente di effetti personali. "Stanno tutti bene - sottolinea Marsha Cuccuvè -. Come è facilmente prevedibile sono ancora stanchi dal lungo viaggio, ma è bello vedere i bambini iniziare a prendere confidenza e giocare: stanno bene e sono vivaci".

Cosa accadrà nei prossimi giorni

Una volta terminato il periodo di osservazione sanitaria all'interno del centro della Croce Rossa di Settimo Torinese gli ospiti saranno dislocati in vari comuni del territorio piemontese e non solo. Quelli che resteranno in Piemonte saranno trasferiti in quei comuni che hanno già all'attivo progetti di accoglienza diffusa sul territorio e per i quali i primi cittadini hanno già annunciato ampia disponibilità all'accoglienza.

Come aiutarli

Il Comune di Settimo Torinese proprio in queste ore ha pubblico l'elenco del materiale necessario: