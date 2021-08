Profughi afghani in fuga dai talebani in arrivo a Settimo Torinese

Anche i Comuni del Piemonte sono pronti a fare la loro parte per accogliere i profughi afghani: Settimo Torinese, Cuneo e Collegno sono fra i più "convinti" nel cominciare l'operazione di solidarietà.

In fuga dalla violenza talebana

Sono già 52 i profughi in fuga dalla violenza talebana che arriveranno sicuramente a Settimo: si tratta di otto famiglie di cui fanno parte anche alcuni medici chirurghi. La prima cittadina settimese Elena Piastra (centrosinistra) ha rivelato che nei giorni scorsi c'è stato un tam-tam fra sindaci per organizzare al meglio l'accoglienza. D'altronde le scene che provengono dall'Afghanistan appena caduto nelle feroci mani talebane fanno venire la pelle d'oca: donne terrorizzate dall'imminente applicazione della spietata legge islamica (la Sharia), giovani senza futuro, bambini affidati ai soldati Usa e Nato per salvarli dalla barbarie, e quant'altro i media mondiali stanno testimoniando in queste ore... Insomma, c'è di che farsi qualche domanda: possiamo noi dare una mano? Settimo e gli altri Comuni del Piemonte che hanno aderito dicono sì. Finalmente la parola "accoglienza" ha il vero valore che merita, senza finti buonismi da salotto e senza scambiare i profughi veri con gli stranieri immigrati per questioni economiche.

Trentasei Comuni del Piemonte

Al momento sono 36 i Comuni in Piemonte che hanno progetti strutturati di accoglienza. Così la Piastra:

"Le persone accolte si fermano sul territorio e firmano un patto per cui si impegnano a restare per tutto il tempo sul territorio, a mandare i figli a scuola e a partecipare a tirocini di formazione. A seguirli ci sono professionisti che hanno fatto esperienza: mediatori culturali e linguistici, psicologi, medici. Dipende, ad Asti per esempio vengono anche inseriti nelle famiglie; da noi a Settimo in prevalenza vivono in alloggi affittati. Fanno la loro vita, i bimbi vanno a scuola, entrano a far parte di una comunità e si integrano".

Secondo le stime del Governo, in questa prima fase l'Italia dovrebbe ospitare circa tremila profughi afghani, che sparpagliati per l'intera penisola non dovrebbero influire più di tanto sull'impatto migratorio.

Il Centro Fenoglio, un'eccellenza

Settimo, in particolare, ha una struttura d'avanguardia come il Centro Fenoglio: un’eccellenza nella gestione dell’emergenza umanitaria, oltre che presidio logistico della Protezione civile.

L'arrivo dei profughi afghani a Settimo è atteso per le prossime ore, tutt'al più entro il week-end. Intanto a Collegno, lunedì 23 agosto 2021 alle 18.45, nell'aula all’aperto di viale Rosa Parks c'è l'incontro straordinario del Coordinamento per la Pace cittadino (cui partecipano associazioni, gruppi che si occupano di cooperazione internazionale) aperto a tutti per organizzare l'accoglienza.

(Nella foto di copertina, l'interno del Centro Fenoglio a Settimo Torinese - foto di Vittorio Savoia)