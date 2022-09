Caro energia, bollette e benzina alle stelle, inflazione e aumento dei prezzi quasi ovunque. E oggi più di ieri milioni di famiglie italiane devono farsi i conti in tasca e "tirare la cinghia". Per dare loro una mano Altroconsumo - nota associazione di consumatori - ha condotto un'indagine per stabilire quali sono i supermercati più convenienti dove fare la spesa.

Quali sono i supermercati più convenienti dove fare la spesa

L'indagine - un appuntamento fisso per Altroconsumo - ha riguardato 1.171 punti vendita (700 supermercati, 125 ipermercati e 346 discount) in 67 città italiane, nei quali sono stati analizzati circa 1,6 milioni di prodotti appartenenti a 126 categorie merceologiche. Ed emerge che è possibile risparmiare anche parecchio se si fa la spesa con oculatezza.

Una famiglia di quattro persone, infatti, può tagliare la spesa annua fino a 3.350 euro sugli 8.550 euro spesi in dodici mesi, secondo i dati elaborati dall'Istat. Questo avviene rivolgendosi ai discount, dove i più convenienti secondo l'analisi di Altroconsumo sono Aldi ed Eurospin.

Diverse le categorie di spesa analizzate.

Spesa mista (include tutti i tipi di prodotti: di marca, a marchio del distributore e più economici in assoluto): in questo caso, le insegne di supermercati e ipermercati più economiche sono Famila Superstore e Dok. Quanto ai discount - come detto - vince Eurospin.

Spesa con i prodotti di marca: il supermercato più conveniente è Esselunga (la classifica non considera i discount in cui i prodotti di marca sono meno diffusi rispetto a iper e super).

Spesa con prodotti a marchio del distributore: in vetta alla classifica di iper e super più convenienti c'è Carrefour (la classifica non considera i discount perché i prodotti a marchio del distributore sono inclusi nel carrello dei prodotti più economici).

Chi ha aumentato di più i prezzi

Come detto - e come oramai purtroppo sappiamo tutti - rispetto a qualche mese fa i prezzi sono aumentati pressoché ovunque. E così Altroconsumo ha anche fatto un confronto con il costo dei prodotti del 2021. La rilevazione di quest'anno è avvenuta a marzo, mentre lo scorso anno era stata fatta a maggio. Ed emerge che - in uno scenario in cui la grande distribuzione ha aumentato in media i prezzi del 2,6% - sono i discount ad aver alzato di più i costi, con una media del 5,2%, pur restando comunque più economici.

Supermercati e ipermercati, invece, fanno segnare un incremento medio dell'1%.

Città per città

Lo studio è molto elaborato e propone anche una classifica dei punti vendita (tra quelli esaminati) di ciascuna città. Dunque guardando con attenzione potrete scoprire quale è il supermarket più conveniente tra quelli che avete vicino (al netto, naturalmente, delle offerte del momento).

I prezzi vengono elaborati sulla base di calcoli e ponderazioni. Si ottiene così un indice su base 100, che misura quanto sono convenienti insegne e punti vendita, a livello nazionale e locale. (Clicca qui per la metodologia).

QUI IL FILE COMPLETO CON TUTTI I RISULTATI E L'ELENCO DEI SUPERMERCATI PER OGNI CITTA'