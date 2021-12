Qualità dell'aria: stop ai diesel Euro 3, 4 e 5 in città

SMOG

A Torino, invece, la situazione è più grave, qui è scattato il semaforo rosso.

Semaforo arancione a Chivasso

Misure antismog, prosegue fino a lunedì 20 dicembre lo stop per le auto diesel Euro 3, 4 e 5 a Chivasso (Tutti giorni, sabato e festivi compresi). Fermi anche i camion diesel Euro 3 e 4. Vige il divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle nonché il divieto assoluto di combustioni all’aperto. Sarà così fino a lunedì 20 dicembre.

Torino rosso

A seguito dei rilevamenti curati da Arpa Piemonte proseguirà fino a lunedì 20 dicembre (compreso) il livello rosso delle misure antismog a tutela della salute.

Per la circolazione veicolare, in aggiunta alle limitazioni strutturali è quindi confermato il blocco dei mezzi diesel (trasporto persone e merci) con omologazione fino a euro 5, valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 19. Lo stop riguarda anche gli automezzi dotati di dispositivo “Move In”.

Lunedì i nuovi rilevamenti ci diranno se le limitazioni temporanee proseguiranno o saranno revocate.

L'elenco completo delle misure antismog, delle esenzioni previste e dei percorsi stradali esclusi dai blocchi sono disponibili CLICCANDO QUI.